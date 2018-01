Procon de Campinas promove blitz em financeiras O Procon de Campinas, 95 quilômetros a noroeste de São Paulo, está promovendo uma blitz nas cerca de 50 empresas de crédito pessoal e direto ao consumidor da cidade. Da média de 200 reclamações registradas por dia no órgão, 25% são de consumidores que se sentiram lesados com os altos juros cobrados pelas financeiras. ?A maioria dos que reclamam já está inadimplente porque não suportou pagar a dívida?, comentou o diretor do Procon, André Guimarães. Ele disse que as empresas de crédito só perdem em número de reclamações no Procon de Campinas, e por uma margem muito pequena, para as operadoras de cartão de crédito. Segundo Guimarães, os juros cobrados dos consumidores que registraram reclamação no Procon variam de 8% a 11% ao mês. Ele não informou valores de empréstimos, mas disse que a maioria dos que recorrem a essas empresas querem adquirir um bem. Há casos em que a taxa de juros não está especificada no contrato. O diretor afirmou que as financeiras de crédito pessoal, em dinheiro, e direto ao consumidor, para financiamento de bens, somente podem operar com alvará da prefeitura e autorização do Banco Central. No primeiro dia de blitz, nesta quinta-feira à tarde, foram vistoriadas quatro empresas. Duas foram notificadas após alegação de que os documentos estavam em outro local, e terão 72 horas para apresentá-los, e duas não tinham alvará nem autorização. O Procon apreendeu documentos e contratos das empresas irregulares e vai oficiar o Departamento de Urbanismo de Campinas e o Banco Central sobre elas. A vistoria deverá ser concluída em 15 dias, conforme Guimarães. Ele disse que o número de empresas de crédito pessoal em Campinas saltou de 15 para 50 em poucos meses. Na Rua José Paulino, no centro, há uma concentração delas. Um exército de funcionários busca o cliente na calçada, oferecendo dinheiro fácil e rápido. Com o aumento do número de empresas do gênero em Campinas, Guimarães teme que aumente também a quantidade de reclamações no Procon. Ele disse que todos os casos serão analisados individualmente para a elaboração de um relatório, quando todas as vistorias estiverem concluídas. O diretor enfatizou que os contratos devem trazer claramente todas as informações sobre o empréstimo, entre elas os juros que serão cobrados e os prazos de pagamento.