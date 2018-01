Procon denuncia Odonto Quality A empresa odontológica Odonto Quality suspendeu os serviços e atendimento ao seus clientes. O Procon e a Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) - órgão que fiscaliza os planos de saúde e odontológicos - advertem que a atitude da contraria o Código de Defesa do Consumidor. A Odonto Quality adotou a medida com o argumento de ser vítima de apropriação de 2.500 propostas de assistência odontológica. Técnicos do Procon alertam que o fato não justifica a decisão da empresa e que, apesar disso, os consumidores não poderiam ser prejudicados. O Procon notificou a empresa e convocou representantes da Odonto Quality para uma reunião com o objetivo de resolver o problema. Nenhum funcionário da empresa compareceu. Enquanto isso, os consumidores não estão conseguem informações do convênio, pois os postos de atendimento da empresa estão fechados. O Procon orienta os conveniados do plano Odonto Quality a ingressarem com ação judicial, devido ao descumprimento das obrigações contratuais.