Procon: dicas para comprar em liqüidações A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, orienta os consumidores sobre as compras em liqüidações, inclusive para os casos de ofertas na Internet. Depois das vendas de Natal, lojas e grandes magazines anunciam queima de estoques com descontos. Para evitar prejuízos, o consumidor deve realizar uma pesquisa de preços para ter certeza de que se trata, de fato, de uma liqüidação. O consumidor deve conservar todo o material publicitário pois, em caso de problemas (como o não cumprimento da oferta), servirá como instrumento valioso para uma eventual reclamação. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) determina que toda informação ou publicidade veiculada com relação a produtos ou serviços oferecidos integra o contrato que vier a ser celebrado. Antes de efetuar a compra, o consumidor deve avaliar o estado das mercadorias, abrindo embalagens e, quando for possível, checando no local se o produto funciona e se o número de peças e acessórios que o acompanham confere com as informações da embalagem e manual de instruções. No caso de produtos com pequenos defeitos, como roupas com manchas ou móveis e eletrodomésticos com partes amassadas, o consumidor deve exigir que a loja coloque na nota fiscal os problemas apresentados. Caso ocorram outros problemas com o produto e, não relacionados aos pequenos defeitos pré-identificados, os direitos do consumidor são os mesmos do que para uma mercadoria comprada em época normal. Os prazos para reclamar, ou seja, a garantia legal, é de 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. O fornecedor tem 30 dias para resolver a pendência e, se não o fizer, o consumidor tem o direito de exigir a troca da mercadoria por outra igual, devolução do dinheiro com correção monetária ou abatimento proporcional do preço. Compras pela Internet Nas compras pela Internet o consumidor terá os mesmos direitos das compras realizadas em estabelecimentos comerciais. A pesquisa de preços é um fator muito importante, incluindo valores relativos a frete e taxas adicionais. O consumidor deve avaliar se a página e os produtos ofertados são de confiança. Outra dica importante é tentar vincular o pagamento à entrega do produto. A nota fiscal deve ser exigida. Os sites internacionais seguem as normas estabelecidas em seus países de origem. Isso significa que, se o consumidor eventualmente tiver algum problema ao comprar produtos em sites internacionais, terá que resolvê-los diretamente com o fornecedor, já que na compra direta ele é o próprio importador.