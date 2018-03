Procon: diferença no preço de brinquedos chega a 96% Levantamento realizado pelo Procon apontou diferença de até 96,77% nos preços dos brinquedos vendidos na cidade de São Paulo. A apuração foi feita nos dias 8 e 9 de setembro e teve como objetivo auxiliar o consumidor que pretende comprar presente para o Dia das Crianças. Segundo o órgão, a maior diferença de preço encontrada, de 96,77%, foi no brinquedo Susi Aeromoça, da Estrela. No Extra Hipermercados, da zona norte, o produto era vendido a R$ 54,90. Já no Estrela Magazine, na zona leste, o produto era encontrado por R$ 27,90 - uma diferença de R$ 27.