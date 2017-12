Procon divulga juros bancários de julho A pesquisa mensal de juros bancários, feita entre 3 e 6 de julho pela Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, detectou que a taxa média mensal do cheque especial ficou em 8,74%, inferior à de junho, de 9,16%, significando decréscimo de 0,42 pontos percentuais. A taxa de juros do empréstimo pessoal foi de 4,45%. Em junho essa modalidade apresentou taxa mensal de 4,48%, decréscimo de 0,03 pontos percentuais. O levantamento feito em 14 bancos da capital apontou que a maior taxa mensal para o cheque especial foi de 10,65% (Santander) e a menor, de 7,50% (BBVA). Com relação ao empréstimo pessoal constatou-se que a maior taxa mensal foi de 4,90% (Itaú/Real/Unibanco) e a menor, 2,95% (BBVA). As duas elevações constatadas para o empréstimo foram promovidas pelo Banespa e pelo Unibanco. O Banespa mudou de 3,60% a taxa mensal para 4,00% e o Unibanco alterou de 4,50% para 4,90%. Mesmo com as quedas ocorridas nas taxas médias das duas modalidades, os técnicos da Fundação Procon-SP alertam o consumidor a avaliar muito bem antes de utilizar essas linhas de crédito, já que as taxas de juros ainda se encontram em patamares elevados. O consumidor, na medida do possível, deve adiar compras ou, no caso de pagamento de alguma dívida, pode optar pela retirada de valores de aplicações financeiras, sempre avaliando antes se vale a pena efetuar essas retiradas. Nunca se pode incorporar o limite do cheque especial à renda mensal, prática nociva ao orçamento do consumidor.