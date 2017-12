Procon divulga lista de estabelecimentos com práticas irregulares A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, divulgou na tarde de hoje a lista de supermercados, farmácias e padarias da cidade de São Paulo que foram autuados por venderem produtos com o prazo de validade vencido, com informação de preço incorreto ou sem informações sobre preço e validade. A equipe do programa Fiscaliza Ação Procon-SP 2003 fiscalizou as empresas entre os dias 10 e 28 de março. A fiscalização do órgão visitou 51 estabelecimentos comerciais nas cinco regiões da cidade. No total, 32 estabelecimentos apresentaram problemas e foram autuados. O resultado geral da fiscalização foi divulgado na quinta-feira passada, dia 10 de abril, mas o nome dos estabelecimentos ainda não era conhecido. Segundo o diretor executivo do Procon-SP, Gustavo Marrone, por força de lei estadual, o nome dos estabelecimentos autuados poderia ser divulgado apenas ao final do processo. O diretor do Procon-SP voltou atrás em sua decisão depois de analisar detalhadamente a legislação estadual, em especial, os princípios da publicidade e transparência na administração pública e os direitos do consumidor. Hoje, ele resolveu liberar a divulgação dos resultados e os nomes dos estabelecimentos visitados. Irregularidades A situação mais alarmante foi a dos supermercados. Segundo a equipe do Procon-SP, dos 16 estabelecimentos visitados, 15 foram autuados por não cumprir as regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Dentre as irregularidades constam a venda de produtos com validade vencida, ausência do preço nas embalagens, diferença entre o preço indicado no produto e o indicado na prateleira e falta de informações no rótulo do produto. Nas padarias, a equipe do Procon-SP constatou apenas 4 irregularidades dentre 13 estabelecimentos visitados. A fiscalização do Procon-SP encontrou produtos com a validade vencida ou sem nenhuma informação sobre a validade. Entre as 22 farmácias visitadas pelo Procon-SP, 13 apresentaram problemas. De acordo com o diretor do Procon-SP, o grande problema nas farmácias foi a falta de informação do preço na prateleira ou na embalagem do produto. Confira abaixo a lista completa dos 32 estabelecimentos autuadas pelo Procon-SP. Supermercados Empresa Endereço Problemas constatados Cia. Brasileira de Distribuição Rua do Consolação, 2.581, Centro Produtos com validade vencida, sem informação de preço e preço incorreto Cia. Brasileira de Distribuição Rua Alves Guimarães, 50, Pinheiros, zona Oeste Produtos com validade vencida e sem informação de preço Cia. Brasileira de Distribuição Rua Pamplona, 816, Jardim Paulista, Centro Produtos com validade vencida, sem informação de preço e preço incorreto Econ Supermercados Rua Basílio da Cunha, 389, Vila Deodoro, zona Sul Produtos com validade vencida e falta de informação de validade Econ Supermercados Largo da Arouche, 167, Centro Produto sem informação de preço Eldorado Rua Moysés Roysen, sem número, Vila Guilherme, zona Norte Produtos com validade vencida e informação incorreta sobre preço Eldorado Avenida Rebouças, 3.970, Pinheiros, zona Oeste Produtos com validade vencida e falta de informação de validade e preço Estrela da Água Fria Av. Água Fria, 792, Santana, zona Norte Produto com validade vencida Futurama Supermercado Rua General Jardim, 384, Vila Buarque, Centro Produtos com validade vencida, sem informação de preço e com diferença de preço Mercado Paloma Av. Alexios Jafet, 2.452, Jaraguá, zona Oeste Produtos com validade vencida, sem validade, sem dados de rotulagem e imprecisão no preço Sonda Supermercados Av. Maria Amália Lopez de Azevedo, 1.251, Tremembé, zona Norte Produto com validade vencida, sem informação de preço e validade. Recusa de cheque sem informação Supermercado Barateiro Av. Rio Branco, 436, Centro Produtos com validade vencida e diferença de preço Supermercado Barateiro Av. General Edgard Facó, 720, Piqueri, zona Norte Produtos com validade vencida, sem informação de preço e diferença de preço Supermercados Estrela do Vale Av. Nordestina, 4.331, Itaquera, zona Leste Produtos com validade vencida, informação incorreta de preço e falta de informação de preço Supermercados Irmãos Lopes Rua Sábado D´angelo, 1.980, Itaquera, zona Leste Produtos com validade vencida e falta de informação de preço Farmácias Empresa Endereço Problemas constatados Droga Verde Av. Joaquina Ramalho, 1.170, Vila Guilherme, zona Norte Produto com falta de informação sobre preço Drogalella Alameda Barros, 19, Santa Cecília, Zona Oeste Produtos com validade vencida e falta de informação sobre preço Drogaria D.B. Rua Doutor Homem de Mello, 760, Perdizes, zona Oeste Produtos com falta de informação de preço e dados de rotulagem Drogaria Falcão Praça General Gentil Falcão, 53, Brooklin Novo, zona Sul Produto com validade vencida Drogaria Nova Campanella Av. Campanella, 1.682, Itaquera, zona Leste Produto com validade vencida e falta de informação sobre preço Drogaria Pothier Rua Pamplona, 771, Bela Vista, Centro Produto com validade vencida e falta de informação sobre validade Drogaria Ricardo Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 3.214, Pirituba, zona Oeste Produto com validade vencida e falta de informação sobre preço Drogaria São Paulo Rua Roma, 413, Lapa, zona Oeste Produto com falta de informação sobre preço Farmácia Drogaromero Praça Doutor Sílvio Romero, 136, Tatuapé, zona Leste Produto com validade vencida Irmãos Guimarães Av. Água Fria, 1.680, Água Fria, zona Norte Produtos com falta de informação de validade e preço Marcelo de Almeida Guedes ? Drogaria Av. Pires do Rio, 3.966, Itaquera, zona Leste Produto com validade vencida Raia & Cia. Praça Doutor Sílvio Romero, 80, Tatuapé, zona Leste Produto com validade vencida Raia & Cia. Rua Cardoso de Almeida, 275, Perdizes, zona Oeste Produto com validade vencida e falta de informação de validade e preço Padarias Empresa Endereço Problemas constatados Confeitaria Charme de Pães e Doces Rua Cubatão, 962, Vila Mariana, zona Sul Produto com validade vencida Panificadora Onze de Abril Av. Imperatriz Leopoldina, 1.685, Vila Hamburguesa, zona Oeste Produto com validade vencida Panificadora Nova Estrela do Brooklin Av. Padre Antônio José dos Santos, 1.071, Brooklin, zona Sul Produtos com validade vencida e falta de informação sobre validade Panificadora Zupão Rua doutor Zuquim, 690, Santana, zona Norte Produto com validade vencida