Procon divulga lista de material escolar mais barato A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - fez uma pesquisa de 17 itens de material escolar, nos dias 14 e 15 de janeiro, em 14 estabelecimentos da cidade de São Paulo. Foram coletados os três menores preços de cada produto comercializado nos estabelecimentos. Considerando a compra pelo preço médio de cada produto da lista, o consumidor gastaria R$ 31,14. Se for levado em conta o menor preço encontrado, o consumidor gastaria R$ 13,78, uma economia de R$ 17,36 (126%). Comparando-se os preços médios coletados na pesquisa de 2001 com os deste ano, verificou-se que, dos 17 produtos pesquisados, somente três apresentaram variação queda: cadernos universitários capa dura de 96 folhas e uma matéria (7,02%); caderno de 200 folhas com 10 matérias (7,11%); caderno brochura de 96 fls. (1,79%). O único produto que não teve alteração foi a cola bastão de 10 g: o preço médio permaneceu em R$ 1,83. A maior alta foi de 22,22%, na borracha branca de látex (veja tabela abaixo). A lista pesquisada pelo Procon foi composta dos seguintes itens: lápis preto nº 2; lápis de cor; giz de cera; caneta hidrográfica; caneta esferográfica cristal; apontador de lápis; borracha branca e bicolor; cola bastão; cola branca lavável; régua plástica cristal; tesoura escolar sem ponta; papel sulfite; cadernos universitários (1 e 10 matérias) e cadernos brochura. Pesquisa também mostra onde comprar As lojas que apresentaram maior número de itens com preços menores ou iguais aos preços médios por região foram: Norte - Lola-Mar; Sul - Momotaro; Leste - Armarinho Fernando; Oeste - Guarani; e Centro - Camicado. O estabelecimento com maior número de itens com menor preço foi Armarinhos Fernando Ltda (zona Leste). A Fundação Procon enfatiza que esta pesquisa serve como referência de mercado, cabendo ao consumidor avaliar a relação preço/qualidade para poder fazer a melhor compra dentro de suas possibilidades. A pesquisa encontra-se à disposição da população para consulta nos postos de atendimento pessoal da Fundação Procon-SP localizados no Poupatempo Sé ( Praça do Carmo s/nº), Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258 ) ou Poupatempo Itaquera (Av. do Contorno, 60, ao lado da estação Itaquera do metrô). Também pode ser consultada pelo telefone (11) 3834-0446, ou pela Internet no seguinte endereço (ver link abaixo). Compare os preços Produtos Menor preço Preços médios (R$)* Valor (R$) local 2001 2002 variação (%) Lápis n 2 0,10 Guarani Supercap Camicado 0,20 0,24 20 Lápis de cor (12 unidades) 1,40 Momotaro 3,00 3,25 8,33 giz de cera (caixa com 12) 0,63 Momotaro 0,99 1,19 20,20 Caneta hidrográfica (pacote com 12) 0,80 Armarinhos Fernando 3,91 4,04 3,32 caneta esferográfica 0,20 Supercap 0,40 0,45 12,50 apontador de lápis 0,31 Artesco 0,73 0,83 13,70 borracha branca 0,08 Supercap 0,18 0,22 22,22 borracha bicolor 0,15 Guarani 0,22 0,26 18,18 cola bastão 0,68 Artesco 1,83 1,83 0 cola branca 0,30 Armarinhos Fernando Supercap Camicado 0,56 0,64 14,29 régua 0,13 Guarani 0,36 0,38 5,56 tesoura 0,30 Armarinhos Fernando 1,90 2,10 10,53 papel sulfite 1,60 Armarinhos Fernando 2,18 2,21 1,38 caderno universitário (96 folhas) 1,90 Papelivros 3,99 3,71 -7,02 caderno universitário (200 folhas) 3,30 Armarinhos Fernando 7,03 6,53 -7,11 caderno brochura 1,30 Caravelle Camicado 2,24 2,20 -1,79 * três menores preços coletados de cada estabelecimento pesquisado