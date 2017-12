Procon divulga mais informações em seu site Disponível desde março, o site da Fundação Procon-SP foi reformulado e traz mais informações aos consumidores e internautas (veja link abaixo). Agora o site traz respostas às perguntas mais freqüentes trazidas aos seus postos de atendimento. São 243 orientações sobre os mais diversos assuntos como: habitação, assuntos financeiros, alimentos, serviços públicos e privados e saúde. A página traz também ao internauta a lista dos órgãos municipais conveniados com a Fundação Procon-SP, além de diversos endereços úteis de atendimento aos consumidores. Pode ser encontrado na página o cadastro de fornecedores com reclamações fundamentadas durante 1999, bem como toda a parte institucional, que apresenta o histórico do Procon-SP e seus objetivos, em seus 24 anos de trabalho em defesa dos direitos do consumidor.