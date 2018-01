Procon divulga preços de brinquedos A Fundação Procon-SP divulgou ontem uma pesquisa de preços de brinquedos realizada entre os dias 18 e 20 de setembro, em São Paulo. A entidade analisou os preços de 110 itens em doze lojas da capital paulista e encontrou diferenças de até 107, 07% para o mesmo produto. Em valores absolutos, a maior diferença chegou a R$ 47,10. O brinquedo que apresentou maior variação de preços foi o jogo Aventura na Selva, cód. 00715, da Grow, que custava R$ 20,50 no Extra Hipermercado-Leste e R$ 9,90 na Preçolândia-Oeste, registrando 107, 07% de diferença. Outra grande variação percentual apontada pelo levantamento foi de 89,67% para a boneca Susi Noiva & Lacinhos, cód. 10.24.88, da Estrela. O maior preço para este item foi de R$ 69,99 na B.Mart-Norte e o menor, de R$ 36,90 na Preçolândia-Oeste. Já em valores absolutos, a maior diferença constatada foi de R$ 47,10: a Bicicleta Batman aro 14, cód. 2117, da Bandeirantes, custava R$ 144,00 no Barateiro-Sul e R$ 96,90 no Carrefour-Norte. Outra variação significativa foi encontrada no preço da boneca Eliana, altura 105 cm, cód. 10.79.87, que custava R$ 139,90 na PB Kids-Oeste e R$ 95,00 no Paraíso Brinquedos-Leste (R$ 44,90). Veja a seguir a tabela com os maiores e menores preços dos brinquedos pesquisados epelo Procon. Lojas O estabelecimento com maior número de itens com menor preço foi a Preçolândia-Oeste, que tinha menores preços em 72 itens dos 96 encontrados à venda. As lojas com maior número de itens com preços inferiores ou iguais aos preços médios foram: B.Mart (22 itens de 68 encontrados), Ri Happy (30/64), Extra Hipermercado (32/57), Preçolândia (85/96) e Lojas Americanas (30/70), nas regiões norte, sul, leste, oeste e centro, respectivamente. Já os estabelecimentos com a maior variedade de produtos por região (norte, sul, leste, oeste e centro, respectivamente) foram: B.Mart (68 itens - 61,2%), Ri Happy (64 itens - 58,18%), Paraíso Brinquedos (66 itens - 60%), Preçolândia (96 itens - 87,27%) e Lojas Americanas (70 itens - 63,64%). Veja a seguir pesquisa completa realizada pelo Procon-SP dos preços dos brinquedos. Ano passado Os preços médios de 25 itens foram comparados com os da pesquisa de setembro de 1999. Houve variações, desde queda de 7,19% até aumento de 26,65%, sendo que sete produtos tiveram queda de preço, 17 subiram e um item ficou estável. O item que sofreu a maior redução foi o Pepito Pequeno, cód. 9040, da Maritel, que no ano passado custava em média R$ 28,50 e, neste ano, R$ 26,45. Já o item que registrou maior aumento foi o Ônibus expresso da Alegria, cód. 0193, da Plastilindo, que em 1999 custava em média R$ 10,92 e, neste ano, passou para R$ 13,83. Como comprar Segundo o Procon-SP, além de fazer pesquisa de preços, o consumidor deve verificar na embalagem dados como faixa etária a que se destina, identificação do fabricante, instruções de uso, existência do selo de segurança Inmetro (que indica que o produto foi fabricado de acordo com as normas técnicas em vigor) juntamente com o selo de um órgão credenciado (IQB ou Falcão Bauer). Veja a seguir as tabelas com os preços dos brinquedos pesquisados pelo Procon.