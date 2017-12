Procon divulga taxas de juros A pesquisa de taxas de juros bancários feita entre 6 e 9 de novembro pela Fundação Procon-SP revela que a taxa média mensal para o cheque especial foi de 8,38% (em outubro foi de 8,55%, significando decréscimo de 0,17 pontos percentuais) e a do empréstimo pessoal foi de 4,36% (superior à de outubro, que chegou a 4,29%, implicando em acréscimo de 0,07 pontos percentuais). Os técnicos da Fundação Procon-SP alertam que o consumidor deve, na medida do possível, evitar linhas de crédito como o empréstimo pessoal, pois as mesmas encontram-se em patamares bastante elevados - sobretudo neste período de final de ano, em que ocorre um natural aquecimento do consumo.