Procon: é abusivo cobrar consumação mínima Bares, danceterias, restaurantes e casas noturnas estão na mira da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual. Isso porque esses estabelecimentos fazem da cobrança de consumação mínima uma prática comum. Baseado no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o Procon entende que a prática é abusiva e ilegal, porque o fornecedor não pode impor limite quantitativo de consumo, diz José Carlos Guido, assessor de diretoria da Fundação. "Antigamente não entendíamos como prática abusiva, mas alguns estabelecimentos passaram a cobrar um valor muito alto." O correto, na visão do Procon, seria a cobrança de ingresso para a entrada, mas não de consumação mínima. Os problemas com o segmento de entretenimento não terminam por aí. "O couvert artístico só poderá ser cobrado se tiver apresentação de artista ao vivo. Em casos de música eletrônica ou clipes não poderá haver a cobrança." Além disso, Guido destaca que o couvert não pode ser cobrado cumulativamente ao ingresso, muito menos à consumação mínima. Outro alerta é com relação à cobrança de 10% de serviço sobre o valor da conta. "Os 10% não podem incidir sobre o valor do couvert ou da entrada, somente sobre o que foi consumido." O estabelecimento que cobra 10% deve trazer a informação de maneira clara no cardápio. "A obrigatoriedade de pagar o serviço só ocorre quando os garçons ou prestadores de serviço forem sindicalizados e tiverem uma convenção coletiva que determine o pagamento. Do contrário, ele é opcional." Guido destaca também que os locais que fornecem bebida e comida devem trazer o cardápio exposto na porta de entrada. "Trata-se do direito à informação prévia. O consumidor tem de saber o valor que vai consumir de antemão." Especialistas discordam do Procon No entanto, alguns especialistas discordam de parte da posição da Fundação. Para eles, os estabelecimentos cobram a consumação mínima para evitar que o consumidor entre, usufrua das instalações, dos serviços e termine não pagando nada, argumenta Fernando Scalzilli, vice-presidente da Proconsumer - Associação dos Direitos Financeiros do Consumidor. Para ele, a cobrança de consumação mínima é uma forma de cobrar um ingresso que, de certa maneira, reverte em benefício do consumidor. "O que o Procon está falando é legalmente aplicável. Sob o aspecto jurídico está correto, mas pode acabar prejudicando os consumidores." Também a advogada especializada em defesa do consumidor Rosana Chiavassa, do Chiavassa e Chiavassa Advogadas Associadas, não considera a cobrança de consumação mínima incorreta. "Normalmente, os estabelecimentos que cobram a consumação oferecem mais do que um simples bar." Para ela, o valor ajuda a regular a atividade. "É uma forma de fazer com que o estabelecimento consiga prestar bem o serviço que está oferecendo." Opinião semelhante tem o advogado da Associação dos Bares e Restaurantes Diferenciados (Abredi), Percival Maricato. "Com a consumação, o empresário forma um mix de marketing com o qual seleciona e forma uma clientela homogênea, ao mesmo tempo em que busca retorno para o seu investimento." Ele alega ainda que, por se tratar de um setor tão competitivo, a prática é aceitável. "Existem 50 mil estabelecimentos na Capital e somente cerca de 0,1% cobra a consumação. Portanto, só freqüenta esses lugares quem realmente está disposto a pagar o valor." Maricato explica também que a cobrança de consumação mínima se justifica para cobrir custos e resultar em retorno do capital investido. "Toda norma deve ser entendida sob o prisma do princípio constitucional da razoabilidade."