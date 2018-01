Procon ensina o consumidor a defender direitos Para formar cidadãos conscientes de seus direitos como consumidores e capazes de se defenderem de abusos, como os que podem eventualmente ser cometidos pelas operadoras de saúde daqui para a frente, a Fundação Procon de São Paulo oferece cursos gratuitos sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). As palestras serão realizadas no auditório da sede da entidade, na Rua Barra Funda, 930, na zona oeste da capital. Nesta semana, haverá palestras amanhã a partir das 13h30, e na quinta-feira às 9 horas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0--11) 3824-7065, das 8 às 12 horas. Convém que o interessado se apresse, porque, para cada dia, há vagas apenas para 50 participantes. O curso é ministrado com base em exemplos reais de reclamações feitas ao Procon, organismo vinculado à Secretaria de Justiça do Estado. O curso é de caráter preventivo de educação para o consumo com orientações práticas para os principais problemas enfrentados no cotidiano. Os consumidores com dúvidas ou que queiram denunciar abusos também podem recorrer ao Disque ANS (0800-7019656).