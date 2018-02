Procon estranha data do anúncio de recall Fiat, Volkswagen, GM e Ford anunciaram, durante os últimos dias do carnaval, o recall do sistema de freios de vários modelos fabricados neste ano. De acordo com as fábricas, há a possibilidade de formarem-se bolhas de gás nos circuitos hidráulicos dos freios, prejudicando o seu desempenho. O Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo - informou que esse problema demonstra a vulnerabilidade do consumidor com o setor automobilístico. Segundo o diretor de programas especiais do Procon-SP, Ricardo Morishita Wada, o consumidor não tem como se defender, já que antes vende-se o produto e, depois, encontra-se a falha. E ressalta outro problema. "As montadoras cumpriram a determinação de transparência que a lei exige, alertando os proprietários dos veículos que porventura tenham esse problema e fazendo o recall. Mas por que durante o carnaval?" Wada informou que o Procon vai investigar esse procedimento. "É estranho que elas escolham essa época, em que sabidamente todos estão viajando, para fazer um comunicado tão importante", disse. CDC garante direitos O Código de Defesa do Consumidor (CDC), no seu artigo 10, estabelece que: "O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança." O Procon-SP disse, em comunicado, que entende que o atendimento ao consumidor deveria ocorrer imediatamente a partir da data da publicação do recall. O órgão ainda avisou que é direito do consumidor efetuar o serviço ou a troca da peça mesmo após a data fixada pelas três montadoras sem nenhum ônus, e que em qualquer incidente provocado pelos modelos apontados, antes ou depois das datas de início e fim da campanha, a montadora será responsabilizada nos termos da lei. No comunicado, o Procon informou, ainda, que os proprietários dos veículos que necessitam da vistoria não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer serviço autorizado pelas montadoras, em todo o País. Consumidor deve fazer recall o quanto antes Apesar de o consumidor não precisar aproveitar o prazo estipulado pelas montadoras para fazer o recall, Wada informou que é preciso que a troca seja feita o quanto antes. "É uma questão de segurança, e não só a do dono do carro", disse o especialista. Ele também avisou que o consumidor tem o direito de fazer o recall. Caso haja problemas de falta de peças ou falta de tempo para atendê-lo, ele deverá reclamar com a montadora ou concessionária e, caso não haja solução para o problema, buscar seus direitos junto ao Procon ou a outro órgão de defesa do consumidor. Veja os modelos que apresentam problemas e telefone para contato Modelo Chassis Contato Data do recall GM Celta 02G128933 a 02G141934 tel: 0800-194-200 e www.chevrolet.com.br a partir de 15 de fevereiro, estendendo-se por 180 dias Zafira 02C141653 a 02C144511 Corsa, Astra e Vectra, com opcional de freio a disco nas rodas traseiras 02B135256 a 02B151706 Ford Ka 64863 a 71558 tel: 0800-703-3673 a partir de 15 de fevereiro. Fiesta 03699 a 411714 Courier 931536 a 931960 Fiat Fiorino 8715157 a 8716067 tel: 0800-707-1000 ou fax 0800-707-1001 a partir de 14 de fevereiro, estendendo-se por 180 dias Uno 4350599 a 4362099 Palio Young 2332833 a 2338747 Doblò Furgão 2000586 a 2000865 Palio Restyling 2151579 a 2161286 Picape Strada 2799999 a 2803966 Siena 3009223 a 3014226 Palio Weekend 4044510 a 4048146 Volkswagen Gol 2P042489 a 2P054864 e 2T085649 a 2T106130 tel: 0800-195 ?775 A partir de 18 de fevereiro de 2002 até 18 de agosto de 2002 Parati 2T085649 a 2T106130 Saveiro 2P511974 a 2P513886 Santana 2P006410 a 2P007474 Kombi 2P005980 a 2P007268