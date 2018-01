Procon informa sobre o funcionamento de seus postos no carnaval A Fundação Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, informa o funcionamento de seu atendimento pessoal e telefônico no período do Carnaval: Atendimento Pessoal (dentro dos Poupatempos Sé, Santo Amaro e Itaquera): Sábado: funcionamento das 7h às 13h; Segunda e terça-feira: não funciona; Quarta-feira de cinzas: atendimento a partir das 13h até 19h. Atendimento telefônico (1512), cadastro e pesquisa (3824.0446), fax (3824.0717), audiências e administrativo: Sábado, segunda e terça-feira: não funciona; Quarta-feira de cinzas: das 12h às 17h.