Procon instaura processo contra Telefonica A Fundação Procon instaurou no início da tarde desta segunda-feira processo administrativo contra a Telefonica, sob a alegação de que a empresa cometeu infrações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Segundo o Procon, a companhia pode ser multada em até R$ 3,192 milhões. Entre as infrações cometidas, de acordo com o Procon, estão cobrança de serviços não solicitados pelo consumidor e de chamadas não realizadas; cobrança em duplicidade na conta telefônica e em minutos de acesso à internet; alteração unilateral de contrato e descumprimento de oferta. Em nota, a empresa informou que ainda não foi notificada sobre a autuação e manifestou-se "surpresa" com o fato. "A Telefonica informa que ainda não foi notificada pelo órgão de defesa do consumidor. Todavia, a Telefonica manifesta surpresa a respeito deste anúncio, já que a empresa acompanha permanentemente os questionamentos de clientes recebidos no Procon-SP", informou. Segundo informações do Procon, a empresa lidera há cinco anos o ranking de reclamações e foi, sim, alertada e notificada das constantes reclamações. Entretanto, sustentou haver solucionado 95,8% das queixas, referentes a 2005, e destacou que "os processos de registro, coleta, tarifação e faturamento das contas estão, há três anos, certificados pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e reconhecidos pelo Inmetro". A Telefonica tem, a partir de hoje, até quinze dias para apresentar sua defesa. A empresa informou que a defesa será realizada no âmbito administrativo, "procurando aprofundar as queixas específicas que levaram à decisão de instauração do procedimento anunciado pelo Procon-SP".