Procon: juros do crédito mais altos em março Pesquisa de juros bancários realizada pela Fundação Procon-SP, entre 8 e 13 de março, revela que a taxa média mensal do cheque especial na cidade de São Paulo, em março, apresentou alta de 0,10 ponto porcentual em relação a fevereiro. Neste mês, a taxa foi de 8,51%, ante 8,41% registrados em fevereiro. No empréstimo pessoal, a taxa média que em fevereiro estava em 4,32% subiu para 4,34% ao mês, uma pequena alta de 0,02 ponto porcentual. Entre os bancos pesquisados, a taxa mais alta para o cheque especial é do Bandeirantes (9,90%), enquanto a menor cabe à Caixa Econômica Federal e à Nossa Caixa (7,70%). A pesquisa revela que os bancos Real e BCN apresentaram queda em suas taxas. A taxa mensal do Real caiu de 9,35% para 9,20%. No BCN, a taxa caiu de 9,25% para 9,20% ao mês. Apenas o Banco Bilbao Viscaya (BBV) e o Banco do Brasil elevaram suas taxas de cheque especial neste mês. No BB a taxa saltou de 7,74% para 7,90%, um acréscimo de 2,07%. O BBV apresentou taxa de 9,00% neste mês, ante 7,50% registrada em fevereiro. No empréstimo pessoa, a maior taxa verificada (de 5,40%) é cobrada pelos bancos BCN e Bradesco. A menor, de 2,90%, é a do BBV. O Banco do Brasil foi o único que reduziu sua taxa de 4,90% para 3,80% ao mês. O BCN e a CEF aumentaram suas taxas. No primeiro, a alta foi de 4,40% para 5,40% mensais. Na Caixa, o aumento foi de 4,50% em fevereiro para 5,40% em março. A pesquisa do Procon consultou 14 bancos: BBV, BB, Bandeirantes, Banespa, BCN, Bradesco, CEF, HSBC, Itaú, Mercantil de São Paulo, Nossa Caixa Nosso Banco, Real, Santander e Unibanco. Os técnicos do Procon aconselham ao consumidor evitar essas linhas de crédito, já que as taxas de juros ainda se encontram em patamares elevados. Veja no link abaixo a pesquisa completa de juros bancários realizada pelo Procon-SP.