Procon lança folheto sobre segurança com o fogão A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -lançará hoje um folheto informativo sobre a utilização do fogão com segurança. O material explicativo e educativo foi realizado em conjunto com a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos (Eletros). O material traz dicas e cuidados com os aspectos técnicos de segurança dos fogões, como fiação, instalação e utilização diária do equipamento. O folheto informativo leva o seguinte nome: "Conheça Antes: Fogões - Utilize com Segurança". O diretor de programas especiais Procon-SP, Ricardo Morishita Wada, realizará uma palestra para os promotores de vendas dos fabricantes de fogões. O evento servirá para orientar os promotores a distribuírem o folheto junto aos principais pontos de venda de fogões. O consumidor pode retirar gratuitamente o folheto nos postos de atendimento pessoal do Procon-SP: Poupatempo Itaquera localizado na estação do metrô Corinthians- Itaquera, zona leste de São Paulo; Poupatempo Sé que fica na Praça do Carmo, zona central de São Paulo e no Poupatempo Santo Amaro na Rua Amador Bueno, 176, zona sul de São Paulo. O material também estará disponível no site da instituição: www.procon.sp.gov.br