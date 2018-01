Procon: mercado pode absorver clientes da Soletur A Fundação Procon-SP - entidade de defesa do consumidor ligada ao governo do Estado de São Paulo - orienta o consumidor que comprou pacotes da Soletur para que aguarde o resultado do processo de falência, que foi solicitado ontem pela empresa no Rio de Janeiro (veja mais informações no link abaixo). "A Soletur ainda não faliu. Ela entrou com o pedido de falência, e há a tendência de que o próprio segmento absorva esses clientes", disse Lúcia Helena Magalhães, assistente de direção do Procon. O Procon está agora em reunião com a Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav) para discutir o problema da empresa. "Já existe uma afirmação verbal da Abav de que o consumidor não perderá o seu pacote", afirmou Lúcia. Para quem não conseguir viajar, Lúcia recomenda entrar em contato com o Procon. Ela diz que, nesse caso, o consumidor deverá se utilizar do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor para afastar a pessoa jurídica da Soletur e tentar recuperar o seu dinheiro com os sócios da empresa. As pessoas que ainda não terminaram de pagar o seu pacote devem esperar as decisões que serão tomadas até o final do dia, principalmente na reunião entre Abav e Procon. "Há a possibilidade de o mercado conseguir absorver também esses clientes", informou Lúcia. Para quem já está em trânsito, nada muda. "Quem está viajando não enfrentará problemas", concluiu.