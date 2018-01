Procon-MG libera quatro produtos da suspensão O Procon de Minas Gerais - órgão de defesa do consumidor vinculado ao Ministério Público estadual - liberou quatro produtos da suspensão da venda determinada na última terça-feira (veja mais informações no link abaixo). A Wickbold e Nosso Pão Indústrias Alimentícias Ltda (fabricante do pão de forma Wick Bold), a Indústria e Comércio Kodama Ltda (fabricante do pão de forma Seven Boys) e a Vepê Indústria Alimentícia (que fabrica os adoçantes Doce Menor e Gold Aspartame) comprovaram que não ocorreram alterações nos pesos e volumes dos seus produtos. A decisão cautelar do promotor de Justiça do Procon-MG, Amauri Artimos da Matta, foi baseada na lista de produtos pesquisados pelo Movimento das Donas de Casa e dos Consumidores de Minas Gerais. O promotor determinou a retirada das prateleiras dos supermercados e imediata suspensão do fornecimento dos produtos em todo estado de Minas Gerais. A ação cautelar foi instituída depois que o Ministério Público de Minas Gerais recolheu amostras de biscoitos, caldo de carne, extrato de tomate, pão de forma, sardinha em lata e adoçantes e constatou que os produtos tiveram redução no peso e no volume, mas mantiveram os preços antigos. Veja a lista dos 10 produtos que continuam suspensos: - biscoito cream cracker Aymoré de 170 gramas, da Danone S/A - biscoito cream cracker Triunfo de 170 gramas, da Danone S/A; - caldo de carne Knorr de 57 gramas, da RMB Ltda; - extrato de tomate Cica de 350 gramas, da Indústria Gessy Lever; - extrato de tomate Beira Alta de 350 gramas, da RMB Ltda; - extrato de tomate Colonial de 350 gramas, da Karambi Alimentos Ltda; - pão de forma Champion de 500 gramas, da Plus Vita Alimentos Ltda; - sardinha em lata Coqueiro de 130 e 132 gramas, da Quaker Brasil Ltda; - sardinha em lata Gomes da Costa de 130 e 132 gramas, da GDC Alimentos; - adoçante Finn Cristal de 100 mililitros, da Boehringer Ingelheim do Brasil;