Procon-MG notifica laboratórios farmacêuticos O Programa de Proteção ao Consumidor Ministério Público Estadual de Minas Gerais (Procon-MG) determinou hoje a abertura de inquérito administrativo contra nove laboratórios farmacêuticos para investigar as denúncias de aumento disfarçado nos preços, maquiado pela alteração das quantidades contidas nas embalagens. A denúncia foi feita pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG), o que motivou o Ministério Público a notificar os laboratórios Merck, Medley, Glaxo Welcome, Pfizer, Pharmacia & UPJO, Aché, Asta Médica, Smith Beecham e Searle. Na lista dos medicamentos que apresentaram irregularidade, o Procon-MG aponta o caso do Midecarmin, do laboratório Merck, que aumentou a quantidade de 50 ml para 100 ml e quase triplicou o preço, que passou de R$ 8,51 para R$ 27,72, aumento de 62,18%. O promotor de Justiça, Amauri Artimos da Matta, concedeu prazo de 10 dias para que os laboratórios apresentem defesa.