Procon não divulgou preço da cesta básica A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informou que, por problemas de mudança na metodologia da coleta de preços, a divulgação da variação do preço da cesta básica desta terça-feira foi suspensa e as informações da cesta de ontem foram canceladas. A partir de amanhã, as divulgações serão retomadas normalmente. Os problemas ocorreram em razão de mudanças em algumas marcas de sabão em pó, que alteraram o peso do produto de 1 Kg para 900 gramas, o que exigirá uma adaptação da metodologia pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócios-Econômicos (Dieese), responsável pela pesquisa. A cesta básica de ontem, com dados distorcidos, tinha apontado alta de 1,89% em relação ao valor de sexta-feira, passando de R$ 142,35 para R$ 145,04.