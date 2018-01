Procon: o que as mães preferem ganhar A Fundação Procon-SP, órgao da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, realizou nos últimos dias uma pesquisa de opinião com 304 mães paulistanas sobre presentes para o Dia das Mães. Foi constatado que 21% das mães gostariam de ganhar presentes de caráter pessoal. A maioria, 70%, não gostaria de ganhar presentes para o lar. A pesquisa levou em conta classe econômica e faixa etária. Participaram 304 entrevistadas, distribuídas em três segmentos econômicos: 101 pertencentes às classes A/B, 98 à classe C e 105 às D/E. Quanto à idade, foram 155 mães com até 40 anos e 149 com 40 anos ou mais. O resultado da pesquisa em relação à faixa etária, revelou que, quando consultadas sobre o que gostariam de ganhar, 31% das mães de classes A/B optaram por peças de vestuário e acessórios. Nas classes D/E, 29% prefere ganhar eletrodomésticos. Na classe C, 35% das mães preferem presentes de uso pessoal e 29%, de uso doméstico. Já com relação à variável faixa etária, não foram observadas diferenças percentuais significativas. O resultado revela que 10% das mães mais jovens optaram pela casa própria e 9% daquelas com mais de 40 anos escolheram ganhar uma viagem. Como foi o presente do ano passado A pesquisa também consultou as mães quanto aos presentes recebidos no ano passado. O resultado mostra que 37% das mães ganharam peças de vestuário e acessórios. Na diferenciação por classe econômica, 95% das mães da classe A/B informaram que o presente foi de caráter pessoal, enquanto na classe C esse percentual foi de 67%. Observou-se que 13% do total de mães ouvidas na pesquisa não ganhou nada. A maioria, 27%, pertence às classes D/E. A pesquisa completa está disponível no site do Procon. Veja link abaixo.