Procon oferece curso gratuito sobre CDC A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, vai realizar nos dias 13 e 26 de março de 2003 um curso gratuito sobre o Código de Defesa do Consumidor. O objetivo do curso é formar consumidores e cidadãos conscientes por meio do trabalho preventivo de educação para o consumo, segundo o Procon-SP. O curso será ministrado no auditório do Procon-SP, que fica na rua Barra Funda, 930, 4º andar, sala 417, zona Oeste. O consumidor que participar do curso conhecerá e entenderá os direitos básicos do consumidor, os quais serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações trabalhadas pelo Procon-SP. Os alunos receberão um certificado no final do curso. O Procon oferece 50 vagas e as inscrições devem ser realizada pelo telefone (0xx11) 3824-7065.