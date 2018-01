Procon orienta a compra de presente para criança O consumidor precisa estar atento ao escolher um brinquedo ou qualquer outro presente para o Dia da Criança. A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - dá algumas dicas sobre como escolher o presente certo evitando problemas futuros. A pesquisa de preços é o ponto mais importante na hora de escolher um presente. A assistente de direção do Procon-SP, Maria Cecília Thomazelli, recomenda que os pais realizem a escolha do presente de acordo com a idade, a necessidade e expectativa da criança. "O brinquedo ou presente escolhido para a criança deve estar dentro das capacidades físicas e mentais da criança", explicou. Maria Cecília destacou que os brinquedos devem ter o selo de segurança do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), pois isto significa que ele está sendo comercializado dentro das normas de fabricação exigidas no Brasil. Maria Cecília alerta que o consumidor deve realizar uma minuciosa pesquisa de preços antes de realizar a compra de um brinquedo. "Pesquisar preços é atitude de um consumidor consciente, que pode comprar um presente pelo preço mais baixo do mercado", avalia. A assistente de direção do Procon-SP recomenda ao consumidor pechinchar, principalmente nas compras à vista. "O consumidor deve barganhar, e evitar realizar financiamentos a longo prazo, para evitar pagar juros", alerta. Depois de realizar a pesquisa de preço e escolher o presente, o consumidor deve conferir conteúdo do brinquedo, não comprar apenas pelo estímulo visual da embalagem. "As lojas de brinquedos devem deixar uma amostra do brinquedo com a embalagem aberta para o consumidor analisar o que está comprando", alerta Maria Cecília. Evite compra em camelôs De acordo com a assistente de direção do Procon-SP, o consumidor deve evitar produtos de marreteiros. "Ao comprar produtos de camelôs, o consumidor perde alguns de seus direitos, pois eles não oferecem nota fiscal, garantia ou manual de instruções. Se o consumidor tiver algum problema ou o brinquedo estiver com defeito, dificilmente ele vai conseguir trocar o produto ou reaver o seu dinheiro", avisa. Maria Cecília explica que brinquedos de camelôs são, na maioria das vezes, imitações ou falsificações de produtos de marca. "Brinquedos de camelôs têm uma qualidade bem inferior aos brinquedos de marca vendidos em estabelecimentos comerciais. São também mais baratos, mas o consumidor pode sair no prejuízo pela falta de garantia do produto", explica a assistente de direção do Procon-SP. O consumidor deve evitar produtos com arestas cortantes, materiais inflamáveis, materiais com vidros quebráveis, peças pequenas que as crianças possam engolir, materiais tóxicos e materiais aromáticos que possam ser confundidos com frutas ou doces. Exija a nota fiscal O Procon-SP orienta o consumidor a nunca deixar de pedir a nota fiscal, que é um documento imprescindível no caso de problemas posteriores a compra. A assistente de direção do Procon-SP recomenda também reunir toda o material publicitário do produto. "A nota fiscal garante o consumidor em caso de troca do produto. Já o material publicitário serve como arma para comprovar a oferta veiculada na praça", afirma. Maria Cecília avisa que no caso de produtos comprados através do telefone ou de catálogos, ou seja, fora de um estabelecimento comercial, o consumidor tem o prazo de sete dias para realizar a devolução por arrependimento. No caso de dúvidas ou reclamações, deve-se procurar o Procon-SP no Poupatempo Sé (Praça do Carmo, s/no. - Centro), Poupatempo Itaquera (Av. do Contorno, 60 - ao lado da Estação Corinthians-Itaquera do Metrô) ou o Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258 - Santo Amaro). O consumidor pode obter informações sobre quantidade de reclamações de alguma empresa utilizando o telefone 3824-0446 ou consultar a página do Procon-SP na Internet (veja link abaixo).