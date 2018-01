Procon orienta consumidor no Ibirapuera O Procon-SP promoverá no parque do Ibirapuera, no próximo domingo, o evento Código no Parque. Técnicos do órgão estarão distribuindo materiais educativos e orientando sobre os direitos e deveres do consumidores. Esta é a quarta edição do projeto que vai distribuir, gratuitamente, 5 mil exemplares do Código de Defesa do Consumidor. Os técnicos do Procon estarão ao lado do portão 10 do parque, das 9h30min às 13h, à disposição da população para esclarecer e dar informações sobre as relações de consumo. Além disso, o público poderá se divertir com shows de MPB, jazz e apresentações de dança.