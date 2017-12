Procon orienta consumidor sobre o racionamento A partir de hoje, os consumidores poderão encontrar no site da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, na Internet (veja link abaixo) informações detalhadas sobre o Programa Emergencial de Redução do Consumo de Energia Elétrica. Além de auxiliar nos cálculos da meta, sobretaxa e bônus, a cartilha eletrônica do Procon traz o nome e o telefone de acesso de todas as concessionárias de energia elétrica do Estado de São Paulo e dos órgãos reguladores federal - Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), e estadual - Comissão de Serviços Públicos de Energia (CSPE). Simule seus gastos Para verificar os gastos de energia elétrica, o portal estadao.com.br oferece uma planilha eletrônica completa (veja no link abaixo). Para usá-la, basta digitar os gastos em kWh da residência no ano passado, nos meses de maio, junho e julho. Clicando o ícone "calcular média", a ferramenta vai calcular qual a média de gasto no período e qual a cota de consumo descontando os 20%. Lembre-se que todas as residências têm garantido o piso de consumo de 100 kWh, com exceção dos consumidores cuja média esteja abaixo de 100kWh. Estes não precisam reduzir seu consumo, mas estarão sujeitos a corte se ultrapassarem a média de maio, junho e julho de 2000, mesmo que tenham consumo inferior aos 100 kWh. Na parte inferior da planilha, você pode simular seus gastos domésticos para verificar a melhor forma de reduzir o consumo. A planilha considera a potência média de aparelhos eletrodomésticos, mas convém verificar se os aparelhos de sua residência consomem mais do que isso. De qualquer forma, a planilha ajuda no cálculo final, mesmo que com aproximações. Digite o número de minutos de consumo médio diário. O cálculo final é feito considerando que este consumo diário se repete por 30 dias. Se você usa o aspirador de pó por 3 horas no mês, por exemplo, divida os 180 minutos (correspondente às 3 horas) por 30, e então coloque na planilha o correspondente a 6 minutos de uso diário. No pé da planilha vai aparecer o quanto você ainda pode gastar ou quanto está estourando em relação à sua cota.