Procon orienta consumidor sobre orçamentos A Fundação Procon, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, realiza esta semana dois cursos de interesse do consumidor. Amanhã, a Diretoria de Estudos e Pesquisas do Procon organiza o curso sobre orçamento doméstico. O objetivo orientar o consumidor sobre como planejar e organizar os gastos de acordo com os ganhos, controlando o orçamento mensal. Os participantes receberão uma cartilha sobre orçamento doméstico. Na quarta-feira, é a vez do curso gratuito sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC). A idéia é formar consumidores e cidadãos conscientes. Para promover o conhecimento dos direitos básicos de cada um serão utilizados exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações registrados no Procon. Os cursos serão realizados entre 13h30 e 16h30, no auditório da Fundação Procon (Rua Barra Funda, 930, 4.º andar, sala 417) e darão direito a certificado. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas pelo telefone (0-11) 3824-7065.