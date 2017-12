Procon orienta consumidor sobre recall do Focus A Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual -, está alertando os consumidores sobre o recall dos veículos Ford Focus sem air bag, 4 e 5 portas, modelos hatch e sedan. O Procon-SP informa que estará notificando a empresa Ford Motor Company Brasil Ltda a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. No último dia 30 de junho, a Ford publicou em jornais um comunicado aos proprietários de veículos Ford Focus sobre possíveis problemas de montagem no cinto de segurança. O fornecedor informou no comunicado que os modelos Focus, não equipados com air bag, podem ter sido montados com cinto de segurança do motorista com curso de deslocamento, em caso de fortes colisões, um pouco maior que o permitido. A empresa esclareceu também que não existe risco de rompimento do cinto e que nenhum problema foi registrado. Os proprietários dos veículos Focus deverão entrar em contato com um distribuidor Ford para agendar dia e hora para a realização dos serviços de reparação nos veículos, que serão gratuitos. A montadora colocou à disposição para maiores informações e orientações o CAF - Centro de Atendimento Ford, pelo telefone 0800-703-3673 ou através do site www.ford.com.br. De acordo com o Procon-SP, se houver demora por parte do atendimento da Ford em agendar essas trocas, os consumidores poderão formalizar reclamação junto aos órgãos de defesa do consumidor sendo a empresa responsabilizada por incidentes envolvendo esses veículos. O órgão lembra que o consumidor deve exigir o comprovante de troca de peças e, por motivo de segurança, conservar o documento enquanto for proprietário do veículo.