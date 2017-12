Procon orienta contratação de TV por assinatura Técnicos da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao governo estadual - alertam para as precauções a serem tomadas na contratação do serviço de TV por assinatura. Esta prestação de serviço compõe-se de mensalidades referentes à manutenção do serviço de distribuição de sinais e de uma taxa de adesão, cujo valor pode variar de local para local, dependendo das iniciativas promocionais dos fornecedores. A programação é oferecida em forma de pacotes de canais pré-estabelecidos e pelo pay-per-view que é uma programação escolhida e paga à parte pelo assinante. Entre janeiro e junho deste ano, o Procon-SP registrou 1.753 queixas de consumidores contra este serviço. Destes atendimentos, 1.432 foram consultas e 321 reclamações referentes a TV por assinatura. De janeiro a dezembro de 2000, o Procon-SP registrou 615 consultas e 349 reclamações. Os principais problemas enfrentados são referentes a dúvidas sobre cobrança e cobrança indevida ou abusiva. De acordo com os técnicos do Procon-SP, antes de concretizar a transação, o consumidor deve pesquisar as empresas comparando os preços dos pacotes de programação; consultar assinantes próximos para checar o serviço e verificar no cadastro de reclamações fundamentadas do Procon-SP, se a prestadora de serviço em questão possui reclamações e se foram atendidas. O telefone do cadastro de reclamações é 3824-0446. Ainda na fase pré-contratual, é necessário averiguar se em sua rua ou prédio existe infra-estrutura para instalação e boa recepção do sinal da TV escolhida. O consumidor deve solicitar que a empresa verifique previamente as condições técnicas, pois havendo problemas na região ou edifício o prazo para instalação aumentará ou pode ser suspenso. Se houver necessidade de obras como alvenaria, tubulação, estas correrão por conta do consumidor, cabendo à empresa fornecedora a instalação dos equipamentos pertinentes ao funcionamento do sistema e a garantia da qualidade e transmissão constantes dos sinais. Em se tratando de condomínio, muitas vezes, dependendo da quantidade de adesões, estas obras são custeadas pela própria empresa como forma de promoção. Segundo o Procon-SP, a contratação destes serviços precisa ser muito cuidadosa e, só deve ser efetuada por técnicos credenciados pela operadora. As instalações clandestinas são consideradas crime, o que poderá resultar em prisão e pagamento de multa. Quando se tratar de condomínio, se possível, dê preferência a contrato individual para que não haja vínculo com o pagamento das despesas condominiais. Porém, vale a pena verificar se há vantagens nas promoções e descontos oferecidos pelas empresas quando da assinatura de um contrato coletivo. Atente para a forma e condições de eventual rescisão. O Procon-SP alerta quer o assinante deve exigir que lhe seja enviada uma via da proposta e do contrato para comparar com as informação obtidas por telefone. O consumidor só deve assinar o contrato após ler atentamente todas as cláusulas e inutilizar os espaços em branco. Contrato de adesão Na adesão efetuada fora do estabelecimento comercial, o consumidor tem direito a arrependimento e conseqüente cancelamento do acordado no prazo de sete dias, a contar da assinatura do contrato ou do recebimento dos serviços. O não cumprimento do contrato, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC), dá ao consumidor o direito de exigir a execução forçada da obrigação, aceitar outra prestação de serviço equivalente ou o cancelamento do contrato com a restituição da quantia paga, atualizada monetariamente. O consumidor deve ser avisado com antecedência se ocorrer qualquer mudança na programação, como retirada ou diminuição do número de canais. De acordo com o Procon-SP, se a troca não for da vontade do contratante, ele poderá rescindir o contrato e obter a devolução do valor pago relativo à taxa de adesão ou exigir o abatimento proporcional referente àquele canal. Se houver interrupção da transmissão do sinal da TV paga, o assinante tem direito a desconto proporcional da mensalidade referente ao período em que ficou sem o serviço. No caso de troca de endereço, é necessário verificar o que estipula o contrato e, ainda, certificar-se junto à empresa se o novo local tem condições técnicas para a transmissão. Atualmente, algumas operadoras oferecem o acesso à Internet usando o mesmo cabo da TV. Este serviço é cobrado a parte e merece muita atenção do consumidor, uma vez que ele apresenta taxas e particularidades diferentes do meio usual. Em caso de dúvidas ou reclamações, o consumidor pode procurar um dos postos de atendimento do Procon-SP no Poupatempo Sé, Poupatempo Santo Amaro ou Poupatempo Itaquera.