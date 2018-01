Procon orienta sobre nota do remédio Neuleptil Em razão do comunicado feito pela empresa Aventis Pharma ontem, dia 22 de agosto, em alguns jornais, informando o recolhimento do seu produto Neuleptil Pediátrico, lote número 102114, solução oral 1%, sob suspeita de troca de embalagem, a Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, informa que a empresa será notificada a prestar os esclarecimentos necessários, tendo em vista as determinações do Código de Defesa do Consumidor (CDC). No comunicado, a empresa pede aos consumidores que tenham em seu poder o produto do lote citado que entrem em contato imediatamente com o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa, pelo telefone 0800 168040. No entanto, o Procon-SP entende que o comunicado é evasivo em relação ao incidente (que produto ou qual dosagem estaria sendo comercializada na referida embalagem? ) e omisso em relação aos riscos que ele pode acarretar ao usuário do medicamento, considerando-se, principalmente, o público a que se destina, ou seja, crianças, que são muito mais vulneráveis a esse tipo de problema. A empresa informa que o fato foi comunicado às autoridades. Entretanto, até o momento, esta Fundação não recebeu nenhum comunicado. O Procon-SP reitera o entendimento de que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os meios possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o CDC. Caso o consumidor encontre dificuldade em contatar a empresa ou obter informações adequadas poderá efetuar sua reclamação junto à Fundação Procon, nos postos de atendimento do Poupatempo Itaquera (metrô Corinthians-Itaquera), Poupatempo Sé (Praça do Carmo s/nº ) e Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno 176/258).