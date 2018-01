Procon orienta sobre recall da Chrysler Na última sexta-feira, 29 de dezembro, a empresa Chrysler do Brasil Ltda. efetuou um comunicado de recall aos proprietários de alguns modelos de veículos: Plymouth Voyager / Grand Voyager ano/modelo 1993 e 1994; Chrysler Vision e Dodge Intrepid ano/modelo 1993 e 1997 e Chrysler 300M ano/modelo 1999 e 2000. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor, questiona o prazo de validade de 180 dias (a partir de 29 de dezembro), informado no comunicado, para a realização dos reparos. O Procon-SP acredita que, enquanto existirem no mercado veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável, sendo obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita. Por motivos alheios à sua vontade (viagem, doença etc.), o consumidor pode não ter tido acesso à convocação, o que não o excluiria de ter o seu direito ao recall. Cabe esclarecer que os consumidores, cujos veículos necessitem dos reparos, não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o bem, mas a qualquer uma credenciada pelo fornecedor. Da mesma forma se o veículo tiver sido comercializado diversas vezes, o proprietário atual tem o mesmo direito ao reparo gratuito que aquele que adquiriu um bem novo. Outra questão importante a ser observada pelos consumidores é quanto à exigência de comprovante de que a troca da peça foi efetuada. Trata-se do documento que, para sua segurança, deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo, acompanhando também a documentação em caso de sua eventual venda. Comunicado da Chrysler O comunicado aponta os seguintes reparos a serem feitos para prevenir problemas nos modelos mencionados: Plymouth Voyager / Grand Voyager ano/modelo 1993 e 1994: inspeção da estrutura do volante que, devido à fadiga, pode apresentar rachaduras e, eventualmente e em condições extremas, separar-se do cubo central de fixação na coluna de direção; Chrysler Vision e Dodge Intrepid ano/modelo 1993 e 1997: substituição dos anéis o-rings de combustível, que podem não estar vedando de maneira apropriada, podendo causar vazamento de combustível e, em condições específicas, pode inflamar no compartimento do motor; Chrysler 300M ano/modelo 1999 e 2000: substituição dos parafusos de fixação da regulagem de altura do cinto de segurança diagonal, que podem se romper sob certas condições de acidente. A empresa informou no comunicado aos proprietários desses veículos, "ainda que estes não tenham sido comercializados diretamente pela Chrysler do Brasil, devem procurar as concessionárias autorizadas Chrysler, Dodge e Jeep para verificar a aplicação deste recall em seus veículos e, caso necessário, realizar uma eventual substituição gratuita das peças." A empresa colocou o telefone 0800 17 4600 para atendimento de dúvidas ou maiores esclarecimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 20h00.