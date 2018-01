Procon orienta sobre recall da Chrysler A empresa Chrysler do Brasil Ltda divulgou ontem uma convocação aos proprietários de modelos Chrysler Neon 2000/2001. A empresa pede que os consumidores compareçam a uma de suas concessionárias para que seja substituída a mangueira de vácuo do servo-freio, dos carros fabricados até 21 de março deste ano. O Procon-SP, órgão de defesa do consumidor vinculado ao Governo do Estado, baseado no Código de Defesa do Consumidor (CDC), esclarece alguns pontos. No comunicado publicado, a Chrysler informa que a substituição se faz necessária por ter sido constatada a possibilidade de ocorrência de falha na mangueira de vácuo do servo-freio. A empresa fornece, no comunicado, o telefone 0800-17-2322 para atendimento ao cliente e informa que o prazo de validade para atendimento desta convocação é de 180 dias a partir do dia 13 de agosto. A Fundação Procon-SP entende, porém, que, enquanto existirem no mercado veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável, sendo obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita, independentemente do prazo estipulado. Isto porque, em alguns casos, por motivos alheios à sua vontade (viagem, doença, mero acaso etc.), o consumidor pode não ter tido acesso à convocação, o que não o excluiria de ter o seu direito à segurança garantido; O Procon-SP informa, ainda, que os proprietários dos veículos citados não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer serviço autorizado Chrysler, em todo o País. Da mesma forma, se o veículo tiver sido comercializado diversas vezes, o proprietário atual tem o mesmo direito ao reparo gratuito que aquele que adquiriu o produto novo. Ao procurarem a concessionária, os consumidores devem exigir o comprovante de que o serviço ou a troca foi efetuada, documento que, para sua segurança, deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo, acompanhando também a documentação em caso de sua eventual venda. Dúvidas ou reclamações podem ser encaminhadas ao Procon, por meio do telefone 1512, ou pessoalmente, nos postos de atendimento pessoal dentro do Poupatempo Sé (Praça do Carmo s/nº), Poupatempo Itaquera (metrô Corinthians-Itaquera) e Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno 176/258). Mais informações podem ser obtidas no site (veja link abaixo).