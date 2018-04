Procon orienta sobre recall da Volvo A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alerta o consumidor sobre o recall que está anunciado pela Volvo Automóveis. A empresa publicou em alguns jornais de ontem convocação aos proprietários de veículos com engate do tipo removível , vendido como acessório original, a comparecer a um revendedor Volvo para que a peça seja fixada. De acordo com o anúncio a peça pode se soltar do automóvel. O Procon-SP orienta os consumidores sobre seus direitos e que estará notificando a empresa a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. A Fundação Procon-SP entende que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os meios possíveis para atingir os seus clientes, com jornais, rádio e televisão, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor (CDC). O artigo 10 do CDC estabelece que: "O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à sua saúde ou segurança. Comunicado No comunicado, a empresa informou que após análises realizadas com o fornecedor internacional indicam que "pode haver risco de que o gancho removível da versão G3.0 se solte do suporte que o fixa ao automóvel." A empresa alega que sete unidades dessa versão foram vendidas, e alerta para que o acessório não seja usado até contato com um dos revendedores e a fixação temporária do engate. A Volvo Automóveis colocou à disposição dos consumidores para esclarecimentos toda a Rede de Revendedores Autorizados e a Central de Atendimento por meio do telefone 0800-3411199 e ainda acessando a página na Internet www.volvocars.com.br. Reclamações A Fundação Procon-SP informa que os proprietários dos veículos citados não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer revendedora da Volvo Automóveis em todo o País. Caso o consumidor encontre dificuldade em reparar o efetuar os devidos reparos (falta de peças, demora na conclusão dos serviços, etc) poderá efetuar reclamação junto à Fundação Procon-SP. Os consumidores que tiverem alguma dúvida ou reclamação poderão recorrer a Fundação Procon-SP, que atende pessoalmente nos postos do Poupatempo Sé (Praça. do Carmo, s/n, Centro), Santo Amaro ( R. Amador Bueno, 176/258, zona Sul) ou Itaquera (ao lado do Metrô Itaquera), por carta Caixa Postal 3050 CEP 01061-970 SP-SP, por Fax (11) 3824-0717 ou por telefone 1512 .