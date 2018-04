Procon orienta sobre recall de medicamento No último dia 21 de agosto, o Laboratório Aventis Pharma publicou um comunicado em jornal sobre a retirada do lote de número 201277 de seu produto Neuleptil Pediátrico Gotas 1% (periciazina). A nota explica que "Constatou-se a utilização, em parte desse lote, de um conta-gotas impróprio que pode levar à administração de superdosagem, podendo eventualmente causar desde leve sonolência até importante depressão do Sistema Nervoso Central". Para orientar o consumidor sobre seus direitos, a Fundação Procon-SP, órgão d e defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orienta a seguir os consumidores sobre seus direitos e informa que vem acompanhando atentamente convocações desse tipo, como procedimento incorporado à dinâmica de trabalho e que esta notificando a empresa a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determinação do Código de Defesa do Consumidor. Essa lei federal estabelece que: "O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. § 1º O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante anúncios publicitários. " O comunicado da Aventis ainda informou que os consumidores que tenham unidades de Neuleptil Pediátrico Gotas 1% (periciazina) lote 201277 devem interromper o seu uso e entrar em contato com a Aventis Pharma através do SAC 0800.703.0014. A Fundação Procon/SP orienta que os consumidores devem contatar esse SAC indicado pela empresa pleiteando a troca do produto ou a devolução do valor pago. A Fundação Procon/SP reitera ainda, o entendimento de que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os mecanismos possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o CDC. Caso o consumidor encontre dificuldades em contatar a empresa ou obter informações adequadas poderá efetuar a sua reclamação junto à Fundação Procon-SP.