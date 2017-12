Procon orienta sobre recall do Kangoo A empresa Renault do Brasil convocou hoje os proprietários dos veículos da marca Kangoo 1.0 e 1.6 e Kangoo Express 1.0 e 1.6, para o recall por apresentar problemas no acelerômetro do calculador dos air bags, que podem ser acionados em função do grau de sensibilidade a certas freqüências de vibração. A Fundação Procon-SP vai notificar a empresa para prestar os esclarecimentos necessários. O número de telefone para atendimento ao cliente da Renault do Brasil é 0800-555615. Recall terá início no dia 15 de janeiro O Procon questiona o prazo de até 15/7/2001, informado no comunicado, para comparecimento às concessionárias para realização dos reparos gratuitos. Segundo o órgão, enquanto existirem no mercado veículos com o problema apontado, o fornecedor é responsável, sendo obrigado a efetuar os reparos de forma gratuita. A data marcada para o início do serviço é 15 de janeiro de 2001. O Procon alerta que os consumidores que eventualmente tiverem algum problema antes deste prazo têm seus direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor, isto significa que na eventualidade de algum incidente provocado pelas peças apontadas, a montadora poderá ser responsabilizada nos termos da lei. O informe da Renault especificou os veículos atingidos pelo recall: - Renault Kangoo 1.0 e 1.6 e Kangoo Express 1.0 e 1.6 (ano de fabricação/modelo 1999/2000) números de chassi 8A1KC0025YL053805 a 8A1KC0025YL157923 / 8A1KC0035YL054109 a 8A1KC0035YL165186 / 8A1KC0Y25YL070620 a 8A1KC0Y25YL165203 / 8A1KC0Y35YL070715 a 8A1KC0Y35YL158005 / 8A1FC0025YL053875 a 8A1FC0025YL160472 / 8A1FC0Y25YL109774 a 8A1FC0Y25YL165043; - Renault Kangoo 1.0 e 1.6 e Kangoo Express 1.0 e 1.6 (ano de fabricação/modelo 2000/2001) números de chassi 8A1KC00251L151396 a 8A1KC00251L181279 / 8A1KC00351L160316 a 8A1KC00351L185950 / 8A1KC0Y251L165874 a 8A1KC0Y251L185222 / 8A1KC0Y351L162912 a 8A1KC0Y351L185500 / 8A1FC00251L151267 a 8A1FC00251L181335 / 8A1FC0Y251L165626 a 8A1FC0Y251L180919 / 8A1KC0K251L178486 a 8 A1KC0K251L211690.