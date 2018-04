Procon orienta sobre recall do Mondeo da Ford A Ford Mortor Company Brasil Ltda. Publicou, ontem, dia 14, comunicado em alguns jornais para convocar os proprietários dos veículos Mondeo, ano/modelo 2002 equipados com transmissão automática, a fim de que seja efetuada gratuitamente a inspeção e fixação adicional do cabo da bateria. A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, orienta a seguir os consumidores sobre seus direitos e informa que vem acompanhando atentamente convocações desse tipo, como procedimento incorporado à dinâmica de trabalho e que estará notificando a empresa a prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme determinações do Código de Defesa do Consumidor. O comunicado informa que os consumidores deverão comparecer a um distribuidor Ford para realização do serviço, como medida preventiva, nos veículos com chassi WF045XGBB2G: De C11390 até C21237 De G66818 até G67822 De L54341 até L59217 De S33455 até S43626 De T57636 até T63188 A empresa argumenta na nota que: "O monitoramento constante dos processos de produção e dos veículos em serviço indicou a possibilidade, remota, de interferência entre o cabo da bateria e a tampa de válvulas da transmissão. Embora não hajam registros de falhas decorrentes dessa interferência, ao longo do tempo, poderá haver dano à capa de proteção do cabo da bateria e resultar em curto-circuito." O comunicado observa que os consumidores devem entrar em contato com o Distribuidor Ford de sua preferência para agendar o serviço e coloca à disposição para informações e orientações adicionais o Centro de Atendimento Ford, telefone 0800-703-3673. O que diz a lei O Código de Defesa do Consumidor, lei federal 8.078/90, Artigo 10, estabelece que: "O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança". Outro item importante, que deve ser observado pelos consumidores, refere-se à exigência de comprovante de que o serviço foi efetuado, documento que para sua segurança deverá ser conservado enquanto estiver de posse do veículo, acompanhando também a documentação em caso de sua eventual venda. A Fundação Procon-SP informa, ainda, que os proprietários dos veículos citados não precisam se dirigir necessariamente à concessionária na qual adquiriram o carro, mas a qualquer serviço autorizado pela Ford Motor Company Brasil Ltda. em todo o País. Da mesma forma, se o veículo tiver sido comercializado mais de uma vez, o proprietário atual tem o mesmo direito ao reparo gratuito que aquele que adquiriu o produto novo. A Fundação Procon-SP entende que o risco pessoal e patrimonial para os consumidores deveria provocar nos fornecedores uma maior preocupação no sentido de utilizar todos os mecanismos possíveis para atingir os seus clientes, ou seja, jornais, rádio e televisão, conforme determina o CDC. Caso o consumidor encontre dificuldades em efetuar os devidos reparos (falta de peças, demora na conclusão dos serviços etc.) poderá efetuar a sua reclamação junto à Fundação Procon-SP.