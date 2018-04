Procon: orientação para comprar em promoções A guerra de preços e promoções dos hipermercados Extra e Carrefour podem beneficiar o consumidor. Esta é a opinião da diretora de estudos e pesquisas da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, Vera Marta Junqueira. Ela dá algumas orientações ao consumidor que pretende realizar compras em uma das lojas dos hipermercados concorrentes. Vera Marta recomenda o consumidor analisar cada produto que está comprando. "O consumidor deve realizar uma pesquisa de preço minuciosa, pois na mesma loja podem existir produtos mais baratos e mais caros do que no concorrente", alerta a diretora do Procon-SP. Vera Marta ressalta que o consumidor, seduzido pela promoção, acaba comprando uma série de outros produtos que podem estar mais baratos no concorrente. O consumidor deve avaliar se vale a pena parcelar o pagamento dos produtos que estão na promoção. "Normalmente, o preço promocional serve apenas para pagamentos à vista. Se for financiar, o consumidor deve comparar as condições, os preços a prazo e as taxas de juros em as lojas concorrentes", ensina a diretora do Procon-SP. Vera Marta destaca que o consumidor deve avaliar se o parcelamento não vai afetar seu orçamento doméstico. A diretora do Procon-SP ressalta que o consumidor pode se beneficiar das promoções realizadas entre concorrentes. "No caso dos supermercados, a forte estratégia de marketing das lojas podem beneficiar os consumidores. Isso porque, os supermercados baixam preços de produtos utilizados no cotidiano", afirma. Vera Marta alerta o consumidor a guardar todo o material publicitário das lojas que prometem ofertas. "Os lojistas tem que oferecer os produtos pelo preço prometido na publicidade", destaca. Consumidor profissional Vera Marta avalia que o consumidor deve ser um profissional em compras. "Atualmente, o consumidor deve entender um pouco sobre administração de finanças, estratégias de marketing e economia para administrar seu orçamento", destaca. A diretora do Procon-SP ressalta que o consumidor se beneficia das promoções se souber equacionar suas reais necessidades com suas possibilidades financeiras.