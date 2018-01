Procon: orientações para compras parceladas A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, alerta os consumidores para os cuidados na hora de financiar as compras de Natal. De acordo com o órgão, muitos consumidores já estão fazendo suas compras utilizando as várias formas de financiamento oferecidas pelo mercado, inclusive contando com o 13º salário. O Procon-SP aconselha o consumidor a realizar uma pesquisa detalhada de preço antes de adquirir qualquer produto. O ideal, segundo o Procon-SP, é realizar as compras com pagamentos à vista, pois o consumidor pode pechinchar descontos. Outra alternativa é usar cheque pré-datado, porém, o consumidor deve anotar no verso do cheque ou no documento de compra, as datas de vencimento. Evite empréstimos O consumidor deve evitar empréstimos. Segundo o Procon-SP, o consumidor não deve utilizar o limite do cheque especial pois, segundo pesquisa de juros bancários efetuada pelo órgão em 13 bancos, nos dias 13 e 14 de novembro, a taxa média era de 8,90% ao mês. Se a compra for efetuada por meio de cartão de crédito, fique atento para a utilização do pagamento rotativo, uma vez que os juros, estão acima das taxas máximas mensais de cheque especial e de empréstimo pessoal, que está em 6,95% ao mês. Nas compras aprazo o consumidor deve se programar para o pagamento dos juros. Segundo o Procon-SP, os juros não estão tabelados e variam de financeira para financeira, portanto o consumidor deve pesquisar as taxas no mercado. O órgão avisa que o consumidor tem direito de saber antecipadamente o valor à vista em moeda corrente, os juros de mora e taxa efetiva anual de juros e o valor final da mercadoria após a aplicação das taxas, mediante o número de prestações escolhidas. Contrato O consumidor deve observar se o valor das parcelas do financiamento é compatível com seu orçamento, de acordo com o Procon-SP. O consumidor deve conferir o contrato onde, devem constar os dados pessoais do comprador; nome, endereço, telefone e registro da loja ou financeira; data de vencimento, valor e número de parcelas; encargos por atraso no pagamento ( a multa não pode passar de 2%, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor). Os técnicos da Fundação Procon lembram que o Código de Defesa do Consumidor assegura a redução de juros e demais acréscimos na liquidação antecipada de débitos oriundos de outorga de crédito ou financiamento. Desta forma, o consumidor pode aproveitar o recebimento do 13º salário para saldar total ou parcialmente prestações relativas a alguma compra. O consumidor pode procurar a Fundação Procon-SP no telefone 1512 ou nos postos de atendimento pessoal dentro do Poupatempo Sé, Poupatempo Santo Amaro e Poupatempo Itaquera ou pelo site www.procon.sp.gov.br.