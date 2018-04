Procon: postos de atendimento não funcionarão amanhã Em virtude da manutenção do sistema por parte da Prodesp, os postos de atendimento pessoal da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, localizados dentro do sistema do Poupatempo, não estarão atendendo amanhã (sábado), dia 27. O órgão informa que na segunda-feira, dia 29, todos os plantões de atendimento do Procon-SP estarão funcionando normalmente: Canais de atendimento Forma de atendimento Horário de atendimento e/ou retorno 1512 Telefônico De Segundas a Sextas-feiras, das 8h00 às 17h00 3824-0446 (cadastro e pesquisas) Telefônico De Segundas a Sextas-feiras, das 8h00 às 17h00 Poupatempo Sé (Praça do Carmo, S/N) Pessoal De segundas a Sextas-feiras, das 7h00 às 19h00 e aos sábados, das 7h00 às 13h00 Poupatempo Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 176/258) Pessoal De segundas a Sextas-feiras, das 7h00 às 19h00 e aos sábados, das 7h00 às 13h00 Poupatempo Itaquera (Estação Itaquera do Metrô) Pessoal De segundas a Sextas-feiras, das 7h00 às 19h00 e aos sábados, das 7h00 às 13h00 Caixa Postal 3050?CEP 01061-970 Carta De Segundas a Sextas-feiras, das 8h00 às 17h00 Fax: 3824-0717 Carta De Segundas a Sextas-feiras, das 10h00 às 16h00 Página na Internet www.procon.sp.gov.br Ouvidoria Carta / Telefone / Pessoal Fone: 3826-1457 (das 8h00 às 17h00). Rua Barra Funda, 930 ? 4º andar ?sala 412 - CEP 01152-000. O endereço eletrônico é procon@ouvidoria.sp.gov.br