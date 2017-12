Procon-PR vai à Justiça contra reajuste de telefonia A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) do Paraná entrará hoje com uma ação civil coletiva, no Tribunal de Justiça, contra o aumento de 28,75% aprovado na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nas tarifas telefônicas. "O objetivo é sustar esse reajuste", disse o coordenador do Procon, Algaci Túlio.