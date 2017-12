Procon: preço da cesta básica caiu 0,07% Segundo pesquisa diária do Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Dieese, o preço da cesta básica caiu 0,07% na quarta semana do mês de maio. O preço médio, que no dia 17 de maio era R$145,42, passou para R$ 145,32 em 24 de maio. A variação acumulada no mês de maio está em 0,08% e, nos últimos 30 dias, o preço caiu 0,59%. No ano, a cesta variou 2,75%, e nos últimos 12 meses, 11,31%. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação (- 0,78%), Limpeza (4,93%) e Higiene Pessoal (0,07%). Durante a semana, os produtos que mais subiram foram: sabão em pó (6,93%), sabão em barra (3,70%), papel higiênico fino (2,26%), queijo muzzarela (2,24%) e arroz - tipo2 (1,91%). As maiores quedas foram: absorvente (12,00%), cebola (7,44%), salsicha avulsa (3,32%), feijão carioquinha (3,18%) e extrato de tomate (3,12%). Os supermercados com os melhores preços da cesta básica foram: São Paulo Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília Região Central Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília Região Norte Andorinha Av. Parada Pinto, 2262. V. Amália Região Leste Estrela Azul Pç. Porto Ferreira, 48 A . V. Guilhermina Região Sul Sonda R. Darwin, 47. J. S. Amaro Região Oeste Castanha Pç. S. Edwiges, 29. V. Remédios