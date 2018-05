Procon proíbe Avianca de vender passagens em PE O Procon de Pernambuco determinou nesta terça-feira, 30, a suspensão da venda de passagens aéreas da Avianca no Estado por oito dias. De acordo com o órgão, a medida foi tomada após o cancelamento e três sucessivas remarcações de um voo que partia de Recife para Guarulhos, em São Paulo, o que se configura "flagrante do desrespeito a 95 passageiros". Pela determinação do Procon, as multas aplicadas à Avianca podem chegar a R$ 500 mil.