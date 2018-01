Procon promove curso de economia doméstica A partir de amanhã, a Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor vinculado ao Governo do Estado - realizará um curso gratuito sobre economia doméstica. Devido à grande procura, o Procon-SP abriu mais duas turmas, nos dias 20 de abril e 15 de maio. Os interessados deverão fazer suas inscrições o mais rápido possível, pelos telefones 3824-7081 ou 3824-7108, das 8 às 18h, pois as vagas são limitadas. Aos participantes será fornecido certificado de participação. De acordo com a diretora de estudos e pesquisas do Procon, Vera Marta Junqueira, o objetivo do curso é alertar o consumidor sobre a importância de organizar seus gastos mensais com relação a suas necessidades e seu poder de compra. "O orçamento doméstico é um instrumento do qual o consumidor pode se utilizar para evitar gastos excessivos e economizar em pequenos gastos desnecessários", define. Durante o curso, que tem duração de três horas, o consumidor receberá uma cartilha com dicas e sugestões de como economizar em pequenas coisas, despesas fixas, despesas eventuais e no momento de realizar uma compra. Segundo a diretora do Procon, economizar em pequenas coisas faz uma grande diferença no orçamento do final do mês. Economia com pequena mudança na rotina No curso, os técnicos do Procon alertarão o consumidor para evitar pequenos gastos em sua rotina, como, por exemplo, a apagar a luz toda vez que sair de um recinto, a fechar bem a torneira, para que ela não fique pingando, a diminuir a chama do fogão quando os alimentos começam a ferver, a pesquisar preços antes de comprar qualquer produto. A diretora do Procon avalia que é essencial o consumidor se organizar e planejar seus gastos para evitar surpresas e prejuízos financeiros. "Na realidade, o consumidor tem desejos ilimitados e um poder financeiro limitado. Se não organizar suas despesas, pode arrumar uma porção de dívidas", avisa. Vera Marta adianta que os técnicos do Procon vão dar dicas sobre como satisfazer parte de seus desejos com planejamento. Veja no link abaixo dicas e sugestões da cartilha do site Finanças Pessoais sobre economia doméstica.