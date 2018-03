Procon promove cursos de CDC e orçamento doméstico A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, vai promover neste mês de maio cursos gratuitos sobre orçamento doméstico e o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Os cursos serão ministrados no auditório do órgão, na Rua Barra Funda, 930, 4º andar, zona Oeste. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0xx11) 3824-7065, das 8h30 às 11h30, de segunda a sexta-feira. Os cursos são para no máximo 50 participantes. O curso sobre orçamento doméstico será realizado no dia 13 de maio. O objetivo do curso, segundo o Procon-SP, é o de prestar orientações e sugestões de como o consumidor poderá planejar e organizar seus ganhos e despesas e, assim, controlar seu orçamento mensal. O curso de CDC será realizado no dia 20 de maio e tem por objetivo, segundo o Procon-SP, formar consumidores e cidadãos conscientes, através do trabalho preventivo de educação para o consumo, mediante o conhecimento dos direitos básicos, que serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações trabalhadas neste órgão.