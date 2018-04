Procon promove cursos gratuitos sobre CDC A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, promove, nos dias 24 e 30 de abril de 2002, cursos gratuitos sobre o Código de Defesa do Consumidor - CDC. O evento dá continuidade às atividades de Educação Informal para o Consumo, sob a responsabilidade daquela Diretoria, e atende pedidos feitos pela população. Esta é a primeira vez que o Procon-SP realiza um curso sobre o CDC aberto ao público. O objetivo é formar consumidores e cidadãos conscientes, através do trabalho preventivo de educação para o consumo, mediante o conhecimento dos direitos básicos, que serão passados em exemplos e orientações práticas dos principais problemas e reclamações trabalhadas neste órgão. Os cursos serão ministrados no Auditório desta Fundação, à Rua Barra Funda, 930, 4º andar e terão duração de 3 horas. As inscrições podem ser feitas pelo telefone (0XX11) 3824 7065, das 8h30min às 11h30min, de segunda à sexta-feira. As vagas são limitadas. Aos participantes será fornecido certificado. Datas e horários 24 de abril de 2002 - das 13h30min às 16h30min 30 de abril de 2002 - das 9h às 12h local: Fundação Procon-SP - Auditório - Rua Barra Funda, 930, 4º andar, sala 417. Inscrições gratuitas: pelo telefone 3824 7065 Vagas: máximo de 50 participantes por curso