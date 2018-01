Procon promove evento no Villa Lobos A Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, promove neste domingo, das 9h30 às 12h30, o evento "Código no Parque", no parque Villa Lobos, localizado no bairro de Pinheiros, zona Oeste de São Paulo. O objetivo do Código no Parque é integrar a defesa dos direitos do consumidor como parte do cotidiano da população, por meio de atividades de lazer e educativas. Os organizadores do evento esperam que entre 12 e 15 mil pessoas passem pelo parque, durante o evento. Serão distribuídos Códigos de Defesa do Consumidor e materiais educativos produzidos pelo Procon e IPEM, que também participa do projeto. Haverá um espaço onde técnicos do Procon-SP estarão à disposição da população presente para informação e orientação sobre problemas de relação de consumo. A novidade para este domingo fica por conta do "TVZAO" - um caminhão multimídia com palco, videowall, central com câmeras, som, iluminação e gerador - que irá interagir com o público presente no local como uma TV de rua. A programação traz ainda números musicais com a cantora Renata Iacovino e o Quarteto Bossa Quatro, do conservatório de Tatuí.