Procon: queda de 0,35% na cesta básica semanal Na segunda semana de maio, o valor da cesta básica teve queda de 0,35%, segundo informações do Procon-SP, órgão vinculado à Secretaria da Justiça do Governo do Estado de São Paulo, em convênio com o Dieese. O preço médio da cesta básica era de R$ 145,60, em 10 de maio, e passou para R$ 145,09. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: Alimentação (queda de 0,34%), Limpeza, (queda de 0,81%) e Higiene Pessoal (alta de 0,07%). A queda acumulada no mês de maio é de 0,08%. No ano, a cesta básica registra alta de 2,59%. No período de 4 a 10 de maio, as maiores quedas foram: cebola (8,53%); absorvente (5,83%); lingüiça fresca (4,29%); salsicha avulsa (4,17%); sabão em barra (3,57%). Nesta semana, os supermercados com os melhores preços de cesta básica foram: São Paulo Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília Região Centro Barateiro R. das Palmeiras, 187. S. Cecília Região Norte Andorinha Av. Parada Pinto, 2262. V. Amália Região Leste Estrela Azul Pç. Porto Ferreira, 48 A . V. Guilhermina Região Sul Barateiro R. Carneiro da Cunha, 426. Saúde Região Oeste Castanha Pç. S. Edwiges, 29. V. Remédios