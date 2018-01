Procon reafirma direitos do consumidor no caso Varig A Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-SP) reiterou hoje os direitos do consumidor na crise da Varig. A companhia aérea, que passa por um processo de recuperação judicial, vem cancelando vôos desde o dia 9 de junho. O Procon-SP afirma que os consumidores que possuem passagens e milhagens têm direitos, e ressaltou que continua "acompanhando atentamente a situação". Segundo explicou o órgão, "as milhagens caracterizam-se pelo pagamento antecipado por uma prestação de serviço", e portanto, trata-se de um direito do consumidor que pagou para obtê-las. O mais recente balanço dos vôos cancelados pela Varig, em São Paulo, mostra que a companhia aérea promoveu 21 cancelamentos até as 12 horas desta terça-feira, um dia após ter sua venda homologada pela Justiça. Segundo apurou a Rádio Eldorado, foram 12 vôos domésticos cancelados no Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e 9, entre nacionais e internacionais, no Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos. No aeroporto da capital paulista, os passageiros demoram até 5 horas para conseguir a realocação entre outra companhia aérea. Os guichês da Varig estão praticamente vazios. O Procon e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reúnem-se amanhã para discutir os novos posicionamentos a respeito da situação da Varig e as garantias dos clientes que são prejudicados. A crise financeira enfrentada pela empresa atinge diretamente a população. Prova disso é a eficiência operacional da companhia no cenário nacional, que caiu de 82% em janeiro para 55% em maio, segundo a Anac. O órgão de defesa do consumidor recomenda aos consumidores que possuem pontos acumulados em milhagens "que imprimam e guardem os seus extratos de pontuação, assim como os e-tickets e as passagens". Conforme informou o órgão, "essa documentação seria imprescindível no caso de uma eventual ação judicial contra a empresa". Milhagem O Procon explica que o programa de milhagem tem início a partir do momento em que o consumidor adere ao contrato de fidelização ou de milhagem. E, a cada compra de passagem pela companhia, somam-se pontos, assim como produto ou serviço adquirido com cartão de crédito em hotéis, restaurantes, postos de gasolina, etc. No caso de haver uma sucessora da Varig, explicou o Procon, esta também terá que assumir os contratos de fidelização. Passagem aérea Em se tratando de passagens aéreas, o consumidor que não conseguir embarcar ou que enfrentar atraso no vôo deve procurar o balcão de atendimento da Varig e, caso o problema não seja resolvido, a reclamação deve ser registrada nas Seções de Aviação Civil (Sacs) da Anac, situadas nos aeroportos, ou então em um órgão de defesa do consumidor. O mesmo procedimento pode ser encaminhado ao poder judiciário, sempre munido do e-ticket/passagem e do extrato de milhagem.