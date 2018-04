Procon realizará evento sobre educação no consumo A Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, realizará na próxima quinta-feira, dia 9, a "II Mostra de Educação para Consumo". No evento, O Procon-SP vai apresentar os resultados de trabalhos de educação para o consumo que vêm sendo implantado, desde 1997, junto às escolas das redes públicas e privadas de ensino. As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (0xx11) 3824-7102 ou pelo endereço eletrônico dri@procon.sp.gpv.br. As vagas são limitadas. A mostra vai ser na Assembléia Legislativa de São Paulo, Ibirapuera, zona Sul. O evento contará com a presença do presidente da Assembléia Legislativa, Walter Feldman, do secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo, Alexandre de Moraes, e da diretora executiva do Procon-SP, Maria Inês Fornazaro. Durante a mostra haverá depoimento de professores; apresentação de peça de teatro, jornal falado e dança; filme com as atividades desenvolvidas em escolas; exposição de trabalhos das escolas e jogos.