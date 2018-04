Procon: reclamações contra bancos crescem 61,24% As reclamações de consumidores que tiveram problemas com os serviços e produtos bancários na Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, cresceu 61,24% no primeiro bimestre de 2002, com relação ao mesmo período do ano passado. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Procon-SP registrou 545 reclamações e, no mesmo período de 2001, o órgão contabilizou 338 queixas. As principais queixas dos consumidores contra as instituições financeiras são: falha nas transações eletrônicas, cobrança indevida de tarifas e juros de financiamentos, problemas contratuais, falhas bancárias em cheques e ordens de pagamento e problemas de negativação de conta indevidamente. A assessora de direção do Procon-SP, Dinah Barreto, avisa que as principais reclamações dos consumidores estão relacionadas a cobrança de tarifas indevidas e das falhas das movimentações de contas eletrônicas. "As falhas eletrônicas acontecem porque as instituições não tem um sistema seguro. O pior é que os bancos não admitem que o sistema é falho e repassam seus problemas aos consumidores", destaca. Dinah Barreto ressalta que os bancos não assumem que o sistema é vulnerável à falha e a ação dos estelionatários. "Os golpistas são muitos mais espertos que os bancos. As instituições é que deveriam criar tecnologia para se precaver do ataque dos bandidos", avalia a assessora de direção do Procon-SP. Ela acredita que o crescimento de falhas eletrônicas aconteceu depois que os bancos passaram a forçar o consumidor a realizar movimentações financeiras nos caixas eletrônicos e Internet. Responsabilidade é do banco O banco deve se responsabilizar em caso de saques indevidos nas contas de seus clientes, destaca Dinah Barreto. "Se o banco tem um sistema que não é seguro ele deve assumir a responsabilidade em caso de golpes", afirma. Os principais golpes aplicados pelos estelionatários são através de cartões de débito e através da Internet, onde realizam transferências de valores em contas. Nos meses de janeiro e fevereiro deste ano, o Procon-SP registrou 485 consultas e 183 reclamações sobre falhas de transações eletrônicas. Já no primeiro bimestre do ano passado, esses números fora de 400 e 129, respectivamente. Os números indicam que o número de reclamações sobre o assunto cresceu 41,86% neste primeiro bimestre de 2002. A assessora de direção do Procon-SP orienta ao consumidor informar o gerente de sua conta em casos de movimentação ou saques indevidos, além de registrar um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia mais próxima. "Se o banco não resolver o caso e transferir a culpa da transação indevida ao cliente, ele deve procurar os órgão de defesa do consumidor e entrar com uma ação na Justiça", aconselha Dinah Barreto. Vale lembrar que, nas ações cujo valor da causa não ultrapasse 40 salários mínimos (R$ 7,2 mil), há o benefício do Juizado Especial Cível. Até 20 salários (R$ 3,6 mil), a presença do advogado fica dispensada. Acima destes valores, o processo é encaminhado à Justiça comum. "Na Justiça o consumidor deve pedir a inversão do ônus da prova", ensina Dinah Barreto. Ou seja, o banco terá a responsabilidade de provar que foi o cliente que realizou a operação bancária indevida.